Spider-Man Brand New Day | il trailer finale a una settimana dall’uscita

A una settimana dall’uscita, è stato diffuso il trailer finale di Spider-Man Brand New Day. Il video ripercorre i momenti principali della saga dell’arrampicatutto, alternando immagini storiche a sequenze inedite che anticipano il nuovo sviluppo del personaggio.

Il video si presenta come un suggestivo viaggio nella memoria, ripercorrendo i momenti chiave della saga dell’arrampicatutto per poi mostrare sequenze inedite legate al nuovo corso del personaggio. Questo assaggio finale arriva in un momento di straordinario fermento per il Marvel Cinematic Universe, a brevissima distanza dalla pubblicazione del trailer di Avengers: Doomsday, confermando come la nuova fase della Casa delle Idee stia entrando nel suo vivo. Il film segna l’inizio di un nuovo capitolo fondamentale per Peter Parker, costretto a ricostruire la propria vita e la propria identità dopo gli eventi sconvolgenti che hanno azzerato il suo passato. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

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SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY Trailer Finale Ita Ufficiale (2026)

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Quando entrano tutti in scena, lo spettacolo è assicurato. #SpiderManBrandNewDay dal 29 luglio al cinema. x.com

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