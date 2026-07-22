Solofra | Consiglio infuocato Petrone la spunta alla Presidenza
Il Consiglio comunale di Solofra si è riunito in una seduta caratterizzata da scontri procedurali e forte tensione politica. Alla fine, è stato eletto presidente, con un risultato favorevole a un candidato rispetto agli altri. La riunione è durata circa due minuti e ha visto momenti di acceso confronto tra i presenti.
Tempo di lettura: 2 minuti Una seduta concitata, segnata da accesi scontri procedurali e da un clima di forte tensione politica, ha comunque restituito al Consiglio comunale di Solofra i suoi vertici istituzionali. Il dato politico concreto emerso dall’assise cittadina è l’elezione di Aurelio Petrone alla carica di presidente del Consiglio comunale, affiancato da Maria Luisa Guacci nel ruolo di vicepresidente. Un passaggio formale ma dal peso specifico notevole, che consente all’Assise di colmare un buco istituzionale di non poco conto. Il passaggio di Petrone al vertice dell’assise — ruolo di cui ricopriva precedentemente la vicepresidenza — ha infatti reso necessaria anche la nuova nomina di Guacci, ricomponendo così il quadro delle cariche di garanzia e di guida del parlamentino locale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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