Simest ha annunciato investimenti per sei miliardi di euro nel settore del Made in Italy, sostenendo la filiera con il piano Mattei. L’ente ha spiegato che, prima delle recenti tensioni internazionali, aveva già adottato misure di finanza agevolata per affrontare l’instabilità dei mercati energetici e le difficoltà di accesso alle rotte commerciali, in particolare verso il Medio Oriente. La strategia mira a rafforzare la presenza delle imprese italiane all’estero.

“Non abbiamo aspettato che le tensioni internazionali diventassero emergenza per le nostre imprese: l’instabilità dei mercati energetici e le difficoltà di accesso ad alcune rotte commerciali, in particolare verso il Medio Oriente, richiedevano una risposta tempestiva, ed è quanto abbiamo messo in campo con la finanza agevolata”. Con queste parole l’amministratore delegato Regina Corradini D’Arienzo ha commentato i dati approvati ieri dal Consiglio di Amministrazione di Simest presieduto da Vittorio de Pedys. La società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle aziende italiane ha chiuso la relazione finanziaria... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Simest spinge il Made in Italy nel mondo: investimenti per sei miliardi di euro e la filiera con il piano Mattei

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