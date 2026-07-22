Siccità e grandine | Estate terribile per i campi

Da ilgiorno.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo periodi di siccità, i recenti nubifragi e grandinate hanno danneggiato le colture di mais in diverse zone brianzole. I temporali hanno colpito campi a Besana, Seregno e Triuggio, mentre a Desio il vento forte ha causato danni a un capannone. La sequenza di eventi meteorologici estremi rende incerto il futuro delle produzioni agricole locali.

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Prima la siccità, poi la grandine. E per gli agricoltori brianzoli il raccolto si trasforma in un’incognita. I nubifragi e le tempeste di ghiaccio dei giorni scorsi hanno colpito diversi campi di mais anche tra Besana, Seregno e Triuggio, mentre a Desio il vento forte ha danneggiato un capannone. Un’altra botta per un settore già messo a dura prova da una stagione segnata dagli eventi estremi. A fotografare la situazione è Coldiretti, che ha raccolto le prime segnalazioni dei danni. Tra gli agricoltori che stanno facendo i conti con le conseguenze del maltempo c’è Daniele Barcella, 31 anni, titolare della Baragia di Lentate, azienda di famiglia nata a metà degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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