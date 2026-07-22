Sergio Bonelli Editore presenta TEX LITTLE BIGHORN

Da nerdpool.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In  TEX. LITTLE BIGHORN, disponibile dal  7 agosto,una missione affidata a Tex e Carson diventa l’occasione per ripercorrere gli ultimi giorni del generale George Armstrong Custer e gli avvenimenti che culminarono nella più celebre battagliadelle guerre indiane. Il generale Davis affida a Tex e Carson l’incarico di incontrare un giornalista determinato a scrivere una biografia rigorosa del vanaglorioso George Armstrong Custer, oltrela retorica celebrativa e il mito che ne hanno alimentato la leggenda per restituirne un ritratto più autentico e controverso. Ha così inizio il racconto di Tex dei momenti in cui lui e Carson affiancarono il generale Custer nella spedizione verso le Black Hills, preludio a una catena di avvenimentidestinati a segnare per sempre la storia della Frontiera. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

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