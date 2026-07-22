In TEX. LITTLE BIGHORN, disponibile dal 7 agosto,una missione affidata a Tex e Carson diventa l’occasione per ripercorrere gli ultimi giorni del generale George Armstrong Custer e gli avvenimenti che culminarono nella più celebre battagliadelle guerre indiane. Il generale Davis affida a Tex e Carson l’incarico di incontrare un giornalista determinato a scrivere una biografia rigorosa del vanaglorioso George Armstrong Custer, oltrela retorica celebrativa e il mito che ne hanno alimentato la leggenda per restituirne un ritratto più autentico e controverso. Ha così inizio il racconto di Tex dei momenti in cui lui e Carson affiancarono il generale Custer nella spedizione verso le Black Hills, preludio a una catena di avvenimentidestinati a segnare per sempre la storia della Frontiera. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. LITTLE BIGHORN”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mauro Boselli presenta il Texone di Michele Rubini

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Sergio Bonelli Editore presenta “TEX. EL CARNICERO”

Sergio Bonelli Editore presenta TEX CONTRO MEFISTOIl fumetto TEX CONTRO MEFISTO uscirà il 3 luglio, ed è una delle uscite estive della Sergio Bonelli Editore dedicate alle avventure di Tex.

Argomenti più discussi: Le Strisce di Tex 250; Bonelli: i fumetti in uscita questa settimana (20 – 26 lug 2026); Sergio Bonelli Editore – Le uscite dal 13 al 19 luglio; Sergio Bonelli Editore presenta: Il Confine 11 di Mauro Uzzeo e Giovanni Masi.

#comics Martin Mystere 437 #sergiobonellieditore #GraphicNovel #originalart Il 10 Luglio è uscito questo numero del detective dell'impossibile. Causa scarsa tiratura, verrà tramandato alle prossime generazioni solo oralmente. Diventerà, sostanzialmente, un x.com