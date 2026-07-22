Senza la gente non si decide niente il motto contro l’inceneritore
Il nome del nuovo comitato potrebbe essere "NonCIStiamo" ma gli obiettivi sono già chiari: chiusura dell’inceneritore di Montale, no al raddoppio o all’ampliamento, proposte alternative come " Rifiuti zero " per superare lo smaltimento tramite combustione, "No" al silenzio, informare la popolazione sui rischi degli inceneritori e aprire una consultazione popolare sul futuro dell’impianto di Montale. E’ stata molto partecipata la riunione di lunedì sera al circolo Scintilla, per dare vita a un nuovo comitato allargato, avviando un reale processo di partecipazione alle decisioni da parte della popolazione perché il motto è "Senza la gente non si decide niente". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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