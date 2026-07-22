Francesco Nozzolino ha annunciato di aver perso circa 80 chili, mostrando una nuova forma fisica. Dopo un periodo difficile segnato dalla perdita della madre, ha deciso di intraprendere un percorso per migliorare il proprio benessere. Ha parlato di un cambiamento personale, sia fisico che psicologico, che lo ha portato a modificare il suo stile di vita. Ora si presenta con un volto diverso, più snello e in forma.

Francesco Nozzolino ha raccontato il cambiamento che lo ha portato a perdere circa 80 chili. Il volto di Avanti un altro, dopo un periodo personale complesso segnato anche dal lutto per la madre, ha spiegato di aver intrapreso un percorso per ritrovare benessere fisico e psicologico. In un’intervista rilasciata a Fanpage e in un successivo video pubblicato su Instagram, Nozzolino ha ripercorso le difficoltà affrontate nel rapporto con il cibo e gli obiettivi che intende raggiungere nei prossimi mesi. Francesco Nozzolino dimagrito: da 200 a 118 chili. Secondo quanto riferito dall’attore, il peso aveva raggiunto quota 200 chili dopo la scomparsa della madre. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sembra un altro”. Francesco Nozzolino, tanti chili in meno e una nuova forma fisica: com’è diventato

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