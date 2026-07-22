Sei Mondiali e mille miracoli | Memo Ochoa il signore del Messico dice stop

Il portiere messicano Guillermo Ochoa ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale durante la cerimonia di chiusura dei Mondiali. Dopo aver partecipato a sei edizioni della Coppa del Mondo, Ochoa ha concluso la carriera internazionale. La decisione è stata comunicata pubblicamente ai tifosi e ai media presenti, senza ulteriori dichiarazioni. La sua carriera con la nazionale si è estesa per oltre due decenni.

Camminando per i vicoli di Città del Messico non è impossibile imbattersi nei murales di Guillermo Ochoa, il portiere diventato una leggenda del Messico. Basso per gli standard di un numero uno, capace di togliere tiri diretti all'incrocio dei pali per poi rialzarsi in tempi record e dare indicazioni alla difesa. Il Mondiale in Qatar del 2022 doveva essere l'ultimo e le sue parole non lasciavano spazio ad altre possibili prospettive: "Il Qatar sarà il mio ultimo viaggio". Beh, sono bastati quattro anni per smentirsi, compiaciuto. Non poteva fare uno sgarbo così grande alla competizione organizzata nel suo Paese, insieme a Stati Uniti e Canada. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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