scuole aperte in agosto 340 i posti liberi

Le scuole resteranno aperte dal 31 agosto, secondo il piano regionale. A Rimini, saranno disponibili 340 posti, distribuiti tra nove plessi, tra scuole statali e paritarie. La capienza massima sarà limitata e non sarà possibile accogliere un numero superiore di studenti. La scelta dei plessi coinvolti si limita a questa lista, senza ulteriori variazioni. La decisione di mantenere aperte le strutture riguarda esclusivamente il periodo indicato.

Scuole aperte dal 31 agosto. Come prevede il progetto regionale, Rimini farà la sua parte. Ma i posti disponibili saranno limitati a 340, e i plessi individuati si fermeranno a 9 tra scuole statali e paritarie. L’intento del progetto è quello di offrire ai bambini un luogo dove poter proseguire l’attività dei centri estivi. Infatti, come più volte ribadito dalla stessa Regione, non si tratta di un anticipo dell’anno scolastico. Le lezioni partiranno come previsto dalla metà di settembre. E solo da quella data torneranno libri e interrogazioni. L’attività prevista dal 31 agosto al 14 settembre sarà qualcosa di diverso, un susseguirsi di laboratori, attività fisica, ricreativa e socialità prima del vero e proprio rientro in classe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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