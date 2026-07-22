Scatta il piano straordinario per il decoro urbano | prime operazioni in città

Da anteprima24.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È iniziato oggi il piano straordinario di decoro urbano in città. Le prime operazioni di pulizia sono state effettuate nel centro cittadino, con squadre di operai che hanno iniziato a rimuovere rifiuti e a ripulire le strade principali. Le operazioni proseguiranno nelle zone adiacenti, con interventi programmati in vari quartieri. La mobilitazione coinvolge diverse squadre di lavoro e mezzi specializzati.

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Tempo di lettura: 2 minuti È partito dal cuore della città il piano di pulizia straordinaria promosso dall’Amministrazione comunale. Nella mattinata di oggi gli operatori hanno effettuato lo sgrassamento e la disinfezione di corso Vittorio Emanuele e piazza Libertà, due delle zone più frequentate del capoluogo, soprattutto durante la stagione estiva. L’intervento rappresenta un’attività aggiuntiva rispetto al servizio ordinario di pulizia che viene garantito quotidianamente e rientra in un programma più ampio finalizzato a migliorare il decoro urbano e le condizioni igienico-sanitarie degli spazi pubblici. A fare il punto è l’assessore, Ettore Iacovacci, che ha spiegato le ragioni della scelta di partire dal centro cittadino e illustrato il cronoprogramma delle prossime settimane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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