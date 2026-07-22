sangiovannese arriva il giovane difensore daniel sabadashka

La Sangiovannese ha annunciato l’ingaggio di Daniel Sabadashka, difensore ucraino nato nel 2008. Il giocatore si unisce alla prima squadra in vista della prossima stagione. Il club continua a puntare sui giovani, rafforzando il reparto difensivo con il nuovo acquisto. Sabadashka arriva dopo aver completato le pratiche di trasferimento e si prepara a inserirsi nel gruppo. La società non ha comunicato dettagli sui termini dell’accordo.

Arezzo, 22 luglio 2026 – La Sangiovannese continua a investire sui giovani e ufficializza un nuovo innesto in vista della prossima stagione. Il club azzurro ha infatti annunciato l'arrivo di Daniel Sabadashka, difensore ucraino classe 2008, che entra a far parte della rosa della prima squadra. Sabadashka arriva dall'Orvietana, dove nell'ultima stagione è stato tra i protagonisti della formazione Juniores Nazionale, distinguendosi per continuità di rendimento e mettendo a segno anche quattro reti. Un percorso positivo, culminato con la partecipazione ai play-off del proprio girone. Nel corso dell'annata il giovane difensore ha inoltre avuto l'opportunità di allenarsi più volte con la prima squadra dell'Orvietana, impegnata nel campionato di Serie D, maturando così un'importante esperienza in un contesto di calcio senior. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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