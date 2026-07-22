Dieci modelli di sandali Teva per donna sono stati presentati per l’estate 2026, caratterizzati da uno stile comodo e alla moda. Questi sandali, nati nel 1984 vicino al Grand Canyon, sono riconoscibili per il loro design funzionale, pensato per garantire stabilità durante attività come le uscite in kayak. La collezione include modelli che combinano praticità e stile, pensati per l’uso estivo.

Ideati nel 1984 sulle rive del Grand Canyon, i sandali Teva si sono distinti fin da subito per il loro design funzionale, pensato per tenere ben saldo il piede durante le uscite in kayak. I cinturini in poliestere, vera intuizione del brand americano, sono tuttora il loro segno distintivo: resistenti e senza tempo, accompagnano da decenni chi sceglie di vivere la natura senza compromessi. Ma non è tutto: nonostante il loro spirito avventuriero, sempre più spesso i sandali Teva sono protagonisti degli scenari metropolitani, avvistati ai piedi di influencer e fashioniste. Merito della loro indiscutibile comodità, ma anche di quel tocco sporty-chic che riescono ad aggiungere a qualsiasi look, in un equilibrio perfetto tra praticità e stile contemporaneo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sandali Teva 2026, 10 modelli donna comodi e cool per l'estate

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