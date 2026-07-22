Durante un controllo nel quartiere di San Carlo Arena a Napoli, la Polizia ha arrestato un giovane di 23 anni con l'accusa di evasione dai domiciliari. Il ragazzo è stato individuato e fermato mentre si trovava nella zona. L’arresto è avvenuto nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, senza altri dettagli su eventuali complicazioni o resistenze.

Napoli, controlli della Polizia al San Carlo Arena: 23enne fermato e arrestato per evasione. Individuato durante un controllo del territorio. Un 23enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di evasione nel corso di un servizio di controllo del territorio effettuato nella zona di San Carlo Arena, a Napoli. L’intervento è stato eseguito dagli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico durante la notte tra il 20 e il 21 luglio. A darne notizia una comunicazione della Qeestura di Napoli Il tentativo di sottrarsi al controllo. Secondo quanto riferito dalla Polizia, il giovane si trovava a bordo di un’autovettura quando, accortosi della presenza degli agenti, avrebbe tentato di evitare il controllo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - San Carlo Arena, evade dai domiciliari: arrestato un 23enne

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