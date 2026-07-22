San Benedetto resta prima in Italia nel beverage analcolico | quota di mercato al 17,3%
Acqua Minerale San Benedetto si conferma leader nel mercato delle bevande analcoliche in Italia, mantenendo la prima posizione per l’undicesimo anno consecutivo. Secondo la rilevazione 2026 di GlobalData, basata sui dati del 2025, la quota di mercato a volume si attesta al 17,3%. La società continua a detenere questa posizione di rilievo nel settore, con una presenza stabile e consolidata nel mercato nazionale.
Venezia, 22 luglio 2026 – Undici anni consecutivi al vertice del mercato italiano delle bevande analcoliche. Acqua Minerale San Benedetto consolida la propria posizione di primo operatore nazionale con una quota a volume del 17,3%, secondo la rilevazione 2026 di GlobalData, elaborata sui dati del 2025. Un risultato che fotografa il peso raggiunto dal gruppo veneto in un comparto caratterizzato da una concorrenza sempre più articolata e da consumatori orientati verso prodotti differenziati. I numeri della leadership. La ricerca assegna al gruppo il primato complessivo nel beverage analcolico italiano e conferma la forza dei marchi nelle principali categorie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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