Il Comune ha inviato operai nelle piazze di Roma per innaffiare le piante, dopo che erano state segnalate piante secche in alcune aree, tra cui piazza Risorgimento. La misura è stata adottata in risposta alle segnalazioni e alle immagini pubblicate, che mostrano l’insufficiente gestione del verde, anche in zone recentemente riqualificate. L’intervento mira a preservare le piante e contrastare il rischio di ulteriore deterioramento.

Arriva l'acqua per le piante di piazza Risorgimento. Dopo il servizio del Corriere Roma, che aveva documentato i problemi nella gestione del verde in città, anche delle zone appena riqualificate, ecco l'intervento del Comune, che ha attivato le squadre di manutentori per garantire l'irrigazione delle piante. Un tema, quello della gestione del patrimonio arboreo, ancora più centrale in queste giornate estive di caldo intenso. Sul verde scomparso - in piazza dei Cinquecento, piazza Risorgimento, piazza Augusto Imperatore.- sono arrivate critiche dai cittadini. I progetti di riqualificazione, questa l'obiezione, non avrebbero attribuito la giusta importanza al verde. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Roma, allarme piante secche nelle piazze incandescenti: il Comune corre ai ripari e invia gli operai per innaffiare

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