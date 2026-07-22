Roggero star dei social | più follower dei leader politici

Il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori ha superato i follower di leader politici come Fratoianni, Tajani e Calenda sui social media. La sua pagina conta più seguaci rispetto a quella di alcuni esponenti politici di rilievo. L’influencer ha ottenuto una crescita significativa di follower, diventando uno dei profili più seguiti nel settore. La sua presenza online supera quella di molte figure pubbliche, attirando l’attenzione di un pubblico più ampio.

Il gioielliere condannato per aver ucciso due rapinatori ha più seguito di Fratoianni, Tajani, Calenda. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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