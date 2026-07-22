Roggero il giallo del giudice sostituito

Da ilgiornale.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un'udienza di primo grado, uno dei giudici popolari è stato sostituito senza che siano stati effettuati accertamenti ufficiali. La difesa di un imputato ha presentato questa osservazione, affidandosi a un analista processuale che coordina il team legale. Secondo l'analista, la decisione di cambiare il giudice si sarebbe verificata durante un momento chiave del procedimento e senza procedure di verifica formali. La questione riguarda la regolarità del procedimento giudiziario in quella fase specifica.

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La difesa di Mario Roggero ha un asso nella manica. Il professor Sergio Novani, analista processuale che coordina con l'avvocato Stefano Marcolini il team legale del gioielliere, sostiene che, durante l'ultima udienza di primo grado, «decisiva», uno dei giudici popolari sia stato sostituito «senza svolgere un accertamento». Non solo, il membro della giuria popolare sarebbe stato cambiato «senza giustificazione e senza alcuna motivazione». La perizia psichiatrica d'ufficio del dottor Keller - aggiunge - ha confermato «in modo inconfutabile» che il settantaduenne di Grinzane Cavour avesse agito non per «spirito punitivo o di vendetta» ma solo per difendere «la moglie e la figlia». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Roggero, il "giallo" del giudice sostituito
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