L'Agenzia per l'Innovazione Territoriale avverte che, con il caldo persistente e la scarsità di pioggia, il sistema idrico regionale è sotto pressione. Si invita a ridurre gli sprechi di acqua per fronteggiare il rischio di una crisi idrica. Le alte temperature continuano a salire, aggravando la situazione. Nessuna misura specifica è stata annunciata, ma l'appello resta a un uso più consapevole della risorsa.

Il caldo non dà tregua e, mentre le temperature continuano a salire e la pioggia si fa attendere, anche il sistema idropotabile regionale è chiamato a fare i conti con una situazione sempre più delicata. L’ Autorità Idrica Toscana accende così la spia della prudenza e invita tutti i sindaci della regione a sensibilizzare le proprie comunità sull’importanza di un uso corretto e responsabile dell’acqua potabile. L’eccezionale innalzamento delle temperature, unito alle intense ondate di calore e alla prolungata assenza di piogge, sta determinando una notevole pressione sulle reti di distribuzione e sulle riserve idriche locali. I bollettini e le previsioni meteorologiche indicano inoltre il protrarsi di questa situazione climatica anche nelle settimane successive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rischio siccità, l’allarme di Ait: "Evitiamo gli sprechi di acqua"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Allarme siccità, l’acqua del lago di Como per dissetare i campi della pianuraIn Lombardia, l’acqua del lago di Como viene utilizzata per irrigare i campi della pianura, mentre le riserve idriche sono sotto la media e il caldo...

Allarme siccità, eppure l’acqua ci sarebbeIn alcune zone si sono registrati fiumi in piena, con nubifragi e valanghe di acqua che hanno spazzato via paesi.

Temi più discussi: Rischio siccità, l’allarme di Ait: Evitiamo gli sprechi di acqua; Perdite nelle reti idriche e siccità, l'allarme di Confartigianato: Imprese a rischio; Siccità, Coldiretti Brescia lancia l'allarme: Allevamenti sotto pressione e acqua a rischio già da settimana prossima; Siccità in Italia, emergenza idrica in Piemonte. Quali sono le altre regioni più a rischio.

Siccità e caldo record, l’allarme degli artigiani piemontesi: A rischio migliaia di imprese x.com

Siccità, fiumi in secca e raccolti a rischio: è allarmePADOVA - La crisi idrica non allenta la presa sul Padovano e le campagne entrano nelle settimane decisive per i raccolti. Mentre in tutta la provincia si moltiplicano le ordinanze comunali ... ilgazzettino.it

Colture a rischio e costi in aumento, caldo e siccità presentano il conto all'agricolturaColdiretti e Confagricoltura lanciano l'allarme: caldo e siccità mettono in ginocchio l'agricoltura italiana, con costi di produzione in aumento, perdite di raccolto e rischio rialzo prezzi. adnkronos.com