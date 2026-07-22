Rischio siccità l’allarme di Ait | Evitiamo gli sprechi di acqua

Da lanazione.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Agenzia per l'Innovazione Territoriale avverte che, con il caldo persistente e la scarsità di pioggia, il sistema idrico regionale è sotto pressione. Si invita a ridurre gli sprechi di acqua per fronteggiare il rischio di una crisi idrica. Le alte temperature continuano a salire, aggravando la situazione. Nessuna misura specifica è stata annunciata, ma l'appello resta a un uso più consapevole della risorsa.

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Il caldo non dà tregua e, mentre le temperature continuano a salire e la pioggia si fa attendere, anche il sistema idropotabile regionale è chiamato a fare i conti con una situazione sempre più delicata. L’ Autorità Idrica Toscana accende così la spia della prudenza e invita tutti i sindaci della regione a sensibilizzare le proprie comunità sull’importanza di un uso corretto e responsabile dell’acqua potabile. L’eccezionale innalzamento delle temperature, unito alle intense ondate di calore e alla prolungata assenza di piogge, sta determinando una notevole pressione sulle reti di distribuzione e sulle riserve idriche locali. I bollettini e le previsioni meteorologiche indicano inoltre il protrarsi di questa situazione climatica anche nelle settimane successive. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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