Restyling Maradona progetto approvato | servono 200 milioni

Il progetto di restyling dello stadio Diego Armando Maradona ha superato un passaggio amministrativo chiave. Il Comune di Napoli ha approvato il piano e ora sono necessari 200 milioni di euro per avviare i lavori. Il progetto prevede interventi strutturali e di riqualificazione dell’impianto. Non sono state fornite tempistiche ufficiali né dettagli sui finanziamenti. La fase successiva prevede l’avvio delle procedure di gara e l’assegnazione dei lavori.

Il restyling dello stadio Diego Armando Maradona entra in una fase decisiva. Il progetto predisposto dal Comune di Napoli ha infatti completato uno dei passaggi amministrativi più importanti. La documentazione è stata approvata ed è stata trasmessa alla Regione Campania. Ora serviranno i prossimi riscontri istituzionali per definire tempi, risorse e modalità dell’intervento. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, “il progetto è definitivo e approvato. Gli atti sono stati trasmessi alla Regione Campania di primo mattino”. Il quotidiano aggiunge inoltre che “il documento sul restyling del Maradona è pronto con tanto di ok della Conferenza dei servizi, tavolo tecnico a cui siedono tutte le parti coinvolte per le eventuali osservazioni e prescrizioni del caso”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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Paolo Cuozzo: Restyling stadio Maradona: ecco come cambia con 200 milioni di euro

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