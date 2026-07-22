Il 3 ottobre a Taranto si terrà la quinta edizione di Red Bull 64 Bars Live 2026, un evento dedicato alla musica rap. Tra gli artisti che si esibiranno ci sono Kid Yugi, Capo Plaza e Redman, considerato una leggenda del genere. Sul palco saliranno anche Sayf, Artie 5ive e il producer Night Skinny. La manifestazione si svolge in una location della città, con il pubblico pronto a vivere una giornata dedicata al rap.

Il 3 ottobre Taranto ospita la quinta edizione del grande evento rap firmato Red Bull. Sul palco anche Sayf, Artie 5ive e il producer Night Skinny. Il conto alla rovescia è iniziato. Red Bull 64 Bars Live torna con la sua quinta edizione e annuncia i primi grandi nomi della line up che infiammerà sabato 3 ottobre il complesso delle Case Bianche, nel quartiere Paolo VI di Taranto. Dopo le edizioni ospitate in luoghi simbolo come Scampia a Napoli e Corviale a Roma, il format sceglie un’altra location fortemente identitaria per celebrare la cultura hip hop e il legame tra musica, territorio e comunità. Una line up tra rap italiano e icone internazionali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Red Bull 64 Bars Live 2026: svelata la line up con Kid Yugi, Capo Plaza e la leggenda Redman

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Avi - RED BULL 64 BARS - Snipped

Notizie e thread social correlati

Europe's 50 Best Bars 2026: Atene conquista l'Europa con il bar LineIl bar Line di Atene ha vinto il primo posto tra i 50 migliori bar d’Europa nel 2026, diventando il primo locale a ricevere il titolo di The Best Bar...

Leggi anche: Geolier, il primo live allo stadio Olimpico (sold out). Ospiti Achille Lauro, Kid Yugi, MV Killa

Temi più discussi: Ele A a Testaccio Estate; Teatro, musica e tanto divertimento con il cartellone del Comune prima, durante e dopo i Giochi; Taranto, estate di eventi verso i Giochi. Il cartellone del Comune; Lazza, Rondodasosa, Emis Killa difendono Mario Roggero.

Kool Savas - Surf & Turf (Red Bull 64 Bars) reddit

KID YUGI, SAYF, ARTIE 5IVE, CAPO PLAZA, NIGHT SKINNY, REDMAN nella lineup del Red Bull 64 Bars Live a TarantoEcco i primi nomi in lineup del Red Bull 64 Bars Live a Taranto: Kid Yugi, Capo Plaza, Sayf, Artie 5ive, Redman ... newsic.it

Red Bull 64 Bars Live arriva a Taranto: alle Case Bianche il grande show rap con Kid Yugi, Capo Plaza e SayfIl 3 ottobre il quartiere Paolo VI ospita per la prima volta il format internazionale: sul palco anche Redman, Artie 5ive e il producer Night Skinny ... lagazzettadelmezzogiorno.it