Rapina nel condominio a Fiumicino esplode la polemica sui social | i commenti

Due cittadini ucraini sono stati arrestati in seguito a una rapina avvenuta in un condominio a Fiumicino. Altre quattro persone sono state denunciate, mentre lo zaino sottratto alla vittima è stato recuperato all’interno di un appartamento. La vicenda ha suscitato numerosi commenti sui social media, dove si discute dell’episodio e delle misure di sicurezza nel quartiere. La polizia ha condotto le operazioni di arresto e denuncia nel quadro delle indagini in corso.

Fiumicino, 22 luglio 2026 – Due cittadini ucraini arrestati, altre quattro persone denunciate e lo zaino sottratto alla vittima recuperato all’interno di un appartamento. È questo il bilancio dell’intervento compiuto dalla polizia dopo l’aggressione avvenuta in uno stabile di Fiumicino ( leggi qui ). Gli agenti, intervenuti dopo la segnalazione, hanno individuato nello stesso edificio l’abitazione nella quale il gruppo si sarebbe nascosto. Durante il controllo, gli occupanti avrebbero opposto resistenza. Per due uomini di 28 e 47 anni sono quindi scattate le manette con le accuse di rapina aggravata, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Le altre quattro persone sono state denunciate in concorso. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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