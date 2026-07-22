La discarica di via Falcone a Qualiano è stata rimossa. La rimozione dei rifiuti nel tratto di contrada Fellapane lungo la Circumvallazione esterna è stata completata dalla ditta incaricata. Sono stati portati via sacchi, ingombranti e materiali di scarto accumulati nel corso dei mesi. Ora si punta a evitare nuovi abbandoni e a mantenere l’area pulita.

Ripulita l’area di contrada Fellapane a Qualiano: la Qualiano Multiservizi rimuove i rifiuti accumulati lungo la Circumvallazione esterna. Dopo mesi di segnalazioni, denunce e immagini che documentavano una situazione di forte degrado, via Falcone in contrada Fellapane, nel tratto che si immette sulla Circumvallazione esterna, è stata finalmente ripulita. A intervenire è stato il personale della Qualiano Multiservizi, che ha provveduto alla rimozione della discarica a cielo aperto che occupava il margine della carreggiata e che era diventata uno dei simboli delle criticità ambientali del territorio. Rimossi i rifiuti accumulati lungo la strada. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano, rimossa la discarica di via Falcone: ora la sfida è fermare nuovi abbandoni

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