Qualche giorno a Siusi allo Sciliar | il piacere di una vacanza tra natura e relax

Da tpi.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Qualche giorno fa, un gruppo di persone ha trascorso un soggiorno a Siusi allo Sciliar. La permanenza è stata dedicata a attività all'aperto e momenti di relax in montagna. La vacanza si è svolta tra camminate e pause, senza ulteriori dettagli sul programma o sulle strutture utilizzate.

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Programmare una piacevole vacanza estiva in montagna significa trovare il giusto equilibrio tra attività all’aria aperta e momenti dedicati al relax. È per questo motivo che abbiamo deciso di trascorrere un soggiorno a Siusi allo Sciliar. Volevamo infatti una località che ci permettesse di esplorare facilmente il territorio senza rinunciare alla tranquillità. La vicinanza all’Alpe di Siusi, i numerosi sentieri e il ricco calendario di iniziative estive ci sono sembrati gli ingredienti giusti per una vacanza in grado di coniugare natura, cultura e benessere. Una struttura accogliente ai piedi dell’Alpe di Siusi. Quando abbiamo iniziato a... 🔗 Leggi su Tpi.it

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