La vaselina, presente in molte case, viene spesso usata per le labbra screpolate, le mani secche e irritazioni minori. È inodore, economica e protegge la pelle dalla disidratazione. Tuttavia, studi indicano che il suo effetto sulla secchezza può essere limitato e non sempre rappresenta la soluzione migliore. Alcuni prodotti specifici per l'idratazione potrebbero offrire risultati più efficaci.

L a vaselina è uno di quei prodotti che quasi tutti hanno in casa. Costa poco, è inodore, protegge la pelle dalla disidratazione e viene utilizzata da decenni per labbra screpolate, mani secche, piccole irritazioni e sfregamenti. Proprio per questa sua fama di rimedio “universale”, c’è chi si chiede se possa essere utile anche durante i rapporti sessuali, soprattutto quando compare secchezza vaginale o si cerca un lubrificante da usare all’occorrenza. Sui social e nei forum le opinioni sono le più disparate: c’è chi la considera una soluzione pratica e chi, invece, la sconsiglia categoricamente. Ma che cosa dice la letteratura scientifica? E... 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Può sembrare una soluzione pratica contro la secchezza, ma presenta alcuni limiti importanti. Ecco che cosa dicono gli studi e quali prodotti preferire

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