Il 22 luglio, una preghiera del mattino invita a rivolgersi a San Giuseppe e alla Santa Famiglia. Il Papa suggerisce di affidare al Custode del Redentore le difficoltà quotidiane e le speranze dei lavoratori. La preghiera chiede protezione per le famiglie e la santificazione di ogni attività lavorativa.

La preghiera del Papa buono per affidare al Custode del Redentore le fatiche quotidiane e le speranze di ogni lavoratore, perché protegga le nostre famiglie e ci aiuti a santificare ogni giorno il nostro operato. Invochiamo San Giuseppe perché in lui troviamo quella forza che ha saputo trasformare l’umile quotidiano in un’opera santa. San Giuseppe, custode di Gesù, sposo purissimo di Maria, che hai trascorso la vita nell’adempimento perfetto del dovere, mantenendo con il lavoro delle tue mani la Sacra Famiglia di Nazareth, proteggi tutti noi che fiduciosi ci rivolgiamo a Te. Tu conosci le nostre aspirazioni, sofferenze e speranze. A te ricorriamo, perché sappiamo ritrovare in Te chi ci protegge. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino 22 luglio: affidiamoci a San Giuseppe e alla Santa Famiglia

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