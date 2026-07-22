Preghiera del mattino 22 luglio | affidiamoci a San Giuseppe e alla Santa Famiglia
Il 22 luglio, una preghiera del mattino invita a rivolgersi a San Giuseppe e alla Santa Famiglia. Il Papa suggerisce di affidare al Custode del Redentore le difficoltà quotidiane e le speranze dei lavoratori. La preghiera chiede protezione per le famiglie e la santificazione di ogni attività lavorativa.
La preghiera del Papa buono per affidare al Custode del Redentore le fatiche quotidiane e le speranze di ogni lavoratore, perché protegga le nostre famiglie e ci aiuti a santificare ogni giorno il nostro operato. Invochiamo San Giuseppe perché in lui troviamo quella forza che ha saputo trasformare l’umile quotidiano in un’opera santa. San Giuseppe, custode di Gesù, sposo purissimo di Maria, che hai trascorso la vita nell’adempimento perfetto del dovere, mantenendo con il lavoro delle tue mani la Sacra Famiglia di Nazareth, proteggi tutti noi che fiduciosi ci rivolgiamo a Te. Tu conosci le nostre aspirazioni, sofferenze e speranze. A te ricorriamo, perché sappiamo ritrovare in Te chi ci protegge. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Notizie e thread social correlati
Preghiera del mattino 24 giugno: affidiamoci alla paterna custodia di San GiuseppeAlle 6 del mattino del 24 giugno, una preghiera pubblica si svolge davanti a una statua di San Giuseppe.
Preghiera del mattino 1 luglio: San Giuseppe, affido alla tua protezione la mia famigliaIl 1° luglio si ricorda la preghiera mattutina dedicata a San Giuseppe, con l’intento di affidare la propria famiglia alla sua protezione.
Argomenti più discussi: La Madonna di Fatima ad Acquaviva, 4 giorni di preghiere, fiaccolata e la proiezione del film; Napoli, San Francesco ispira l'antica festa della Madonna della Neve di Ponticelli; Campitello ricorda Noemi: mercoledì veglia di preghiera. Il fratello resta grave, ma fuori pericolo; Preghiera della sera 21 luglio: riposiamo sotto la protezione degli Angeli Custodi.
LUNEDÌ 6 LUGLIO 2026 S. Maria Goretti (mf); S. Maria Teresa Ledochowska 14.a del Tempo Ordinario Os 2,16.17b-18.21-22; Sal 144; Mt 9,18-26 Misericordioso e pietoso è il Signore PREGHIERA DEL MATTINO Signore, di buon mattino voglio rinforzare la facebook
Esame del Servizio di Culto del Weekend (17 lug - 20 lug 2026) reddit
Pina Del Core (@PinaCore) / Posts / X x.com
Preghiera del mattino 18 luglio: affidiamoci a MariaAffidiamoci alla tenerezza di Maria con l'orazione di San Bernardo e consacriamo la giornata alla Regina del Mondo. lalucedimaria.it