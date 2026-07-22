Nessuna novità sulla ripresa dei lavori per il ponte di Bellavista a Poggibonsi. Al termine della Conferenza dei servizi, non sono state prese decisioni sulla data di apertura del cantiere. L’iter per la costruzione della nuova infrastruttura sulla Cassia prosegue senza indicazioni sulla tempistica. La questione riguarda ancora il collegamento tra le due sponde, ma al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali sulla ripresa delle attività.

Una nuova tappa nel lungo e complesso iter che dovrà portare alla nuova infrastruttura di collegamento sulla Cassia in territorio di Poggibonsi. È infatti terminata la Conferenza dei servizi relativa al ponte di Bellavista e adesso l’attesa è ancora per la data di effettiva apertura del cantiere per un’opera da tutti definita fondamentale. Certezze sui tempi e quindi sul via ai lavori reclamate a gran voce dagli abitanti di Bellavista e di Staggia Senese, alle prese da un quinquennio con i disagi dovuti a uno scenario da "isolamento", come hanno rimarcato negli anni sia gli stessi residenti che i titolari di attività. Una data in materia di "parola da dare alle ruspe", al momento, non c’è. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Poggibonsi: caso Bellavista. Dalla Conferenza dei servizi nessuna svolta sul ponte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso ponte di Bellavista: ora Fratelli d’Italia va all’attaccoFratelli d’Italia annuncia l’intenzione di presentare un’interrogazione parlamentare per chiedere spiegazioni sui ritardi nella ricostruzione del...

Frosinone, nuova svolta sulla mobilità: al via la Conferenza dei Servizi per i parcheggi di interscambio del BrtÈ iniziata una Conferenza dei Servizi a Frosinone per l’approvazione dei parcheggi di interscambio collegati al sistema di trasporto rapido di massa.

Argomenti più discussi: Poggibonsi: caso Bellavista. Dalla Conferenza dei servizi nessuna svolta sul ponte; Poggibonsi: Ponte di Bellavista, conclusa la Conferenza dei servizi; Ponte di Bellavista, Rifondazione: ''Subito ristori e Tari azzerata per le attività''; Passi avanti per i lavori su due importanti ponti in provincia di Siena: gli sviluppi.

Poggibonsi: caso Bellavista. Dalla Conferenza dei servizi nessuna svolta sul ponteCertezze sui tempi e quindi sul via ai lavori, reclamate a gran voce dagli abitanti alle prese da un quinquennio con disagi e isolamento, al momento non ci sono . lanazione.it