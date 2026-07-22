PlayStation Vita diventa una Xbox portatile | GreenVita porta il Cloud Gaming sulla console Sony

Un nuovo firmware per PlayStation Vita permette di accedere ai giochi Xbox tramite il servizio di Cloud Gaming. La modifica consente di utilizzare la console portatile Sony come una piattaforma per giochi Xbox, rendendo possibile giocare a titoli Xbox senza bisogno di una console dedicata. La funzionalità si basa su una versione modificata del sistema e non è supportata ufficialmente da Sony o Microsoft. La novità ha attirato l’attenzione di alcuni utenti, anche se non è stato annunciato un supporto ufficiale.

C’è qualcosa di ironicamente poetico nel vedere PlayStation Vita, la console portatile di Sony che non ha mai trovato il successo sperato, rinascere come piattaforma per giocare ai titoli Xbox. Eppure è esattamente ciò che sta accadendo grazie a GreenVita, un’applicazione homebrew che ha portato il supporto completo per Xbox Cloud Gaming sulla console nipponica, trasformandola di fatto in una sorta di dispositivo portatile Microsoft. Il progetto, sviluppato dalla community homebrew e dunque privo di qualsiasi benedizione ufficiale, rappresenta un piccolo miracolo tecnico. GreenVita consente agli utenti di PS Vita modificata di accedere all’intera libreria di Xbox Cloud Gaming, incluso nel Game Pass, sfruttando lo streaming per aggirare i limiti hardware di una console lanciata ormai oltre un decennio fa. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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