È iniziata ufficialmente l’era Zanchetta alla guida della Pianese. Il nuovo allenatore ha espresso soddisfazione per l’accoglienza dei giocatori alle sue proposte, ringraziando il presidente e il direttore per avergli affidato il ruolo. Zanchetta ha ricordato che già nella scorsa stagione si era prospettata una collaborazione, poi interrotta, e ora si è concretizzata questa opportunità di dirigere la squadra.

PIANCASTAGNAIO – “Ringrazio il direttore per aver creduto in me e, soprattutto, il presidente per avermi dato questa opportunità. Già nella scorsa stagione c’era stata la possibilità di iniziare questo percorso insieme, poi le nostre strade hanno preso direzioni diverse. Oggi sono felice di essere qui alla Pianese e sento una grande energia, ma anche un forte senso di responsabilità nei confronti di una società che ha scelto di puntare fortemente su di me. Questo mi dà ancora più motivazione per dimostrare il mio valore”. Sono queste le prime parole di mister Andrea Zanchetta, che questo pomeriggio (22 luglio), nella sala stampa dello stadio Comunale di Piancastagnaio, si è presentato di fronte alla stampa soffermandosi sul percorso che attende le zebrette nella stagione appena cominciata. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pianese, iniziata l’era Zanchetta: “Grande disponibilità dei ragazzi nell’accogliere le mie idee”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Un’altra scommessa per la panchina della Pianese: arriva Andrea Zanchetta

Pianese, il ritiro estivo parte l’11 luglio a Piancastagnaio sotto la guida di ZanchettaLa Pianese ha annunciato l'inizio del ritiro estivo il 11 luglio a Piancastagnaio, con l'allenatore Zanchetta alla guida.

Argomenti più discussi: La morte di Fakir e la circolare di maggio 2026 per i poliziotti: in caso di malessere, la presa dovrà essere allentata subito posizionando il soggetto su un fianco; La Pianese e Matteo Gorelli vanno avanti insieme Rinnovato fino al 2028 il contratto del difensore.

Pianese, iniziata l'era Zanchetta: Grande disponibilità dei ragazzi nell'accogliere le mie ideePIANCASTAGNAIO - Ringrazio il direttore per aver creduto in me e, soprattutto, il presidente per avermi dato questa opportunità. Già nella scorsa stagione c’era stata la possibilità di iniziare quest ... msn.com

Pianese, Zanchetta si presenta: Felice e orgolioso, non vedo l'ora di iniziareSono arrivate le prime parole di Andrea Zanchetta, ufficializzato oggi come nuovo allenatore della Pianese: Sono molto felice e orgoglioso di iniziare questa avventura alla Pianese. Ringrazio il ... tuttomercatoweb.com