Patrese incorona Antonelli | È più forte di Russell e sarà un campione speciale

Riccardo Patrese ha definito Kimi Antonelli come più forte di George Russell, sostenendo che potrebbe diventare un campione speciale. In un commento diretto, il pilota italiano ha espresso fiducia nel talento del giovane, senza menzionare dettagli specifici delle performance recenti. Non sono stati forniti dettagli su gare o risultati concreti, ma si evidenzia la forte convinzione di Patrese riguardo al potenziale di Antonelli.

Riccardo Patrese promuove a pieni voti Kimi Antonelli, critica apertamente George Russell e intravede margini di crescita importanti per la Ferrari nella seconda parte della stagione. L’ex pilota italiano, sei volte vincitore di un Gran Premio in Formula 1, ha analizzato il momento del Mondiale in un’intervista rilasciata a Compare.bet, soffermandosi sul duello interno in Mercedes, sul valore del giovane bolognese e sulle prospettive della scuderia di Maranello. Secondo Patrese, Antonelli è oggi il principale candidato al titolo, anche se la lotta è tutt’altro che chiusa. “ Non penso che Kimi sia già campione. Abbiamo visto ancora una volta come l’affidabilità possa fare la differenza, anche per lui. 🔗 Leggi su Oasport.it

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