Paramount acquisisce Warner Bros Discovery | arriva il via libera della Commissione UE

Notizia in breve

La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, dopo aver valutato impegni sulla concorrenza. La decisione consente a Paramount di completare l'acquisto, che era stato annunciato in precedenza. La procedura ha ricevuto il via libera dopo l’esame delle condizioni imposte dall’autorità europea. L’accordo tra le due compagnie è ora ufficiale e può essere finalizzato senza ulteriori ostacoli legali.