Paramount acquisisce Warner Bros Discovery | arriva il via libera della Commissione UE
La Commissione Europea ha approvato l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount, dopo aver valutato impegni sulla concorrenza. La decisione consente a Paramount di completare l'acquisto, che era stato annunciato in precedenza. La procedura ha ricevuto il via libera dopo l’esame delle condizioni imposte dall’autorità europea. L’accordo tra le due compagnie è ora ufficiale e può essere finalizzato senza ulteriori ostacoli legali.
La Commissione Europea approva l'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance con impegni sulla concorrenza. La Commissione Europea ha ufficialmente concesso il via libera all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance Corporation. Una decisione, quella giunta dai vertici dell' Antitrust comunitario, che non rappresenta tuttavia un assegno in bianco: l'approvazione è infatti strettamente. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Paramount Buys Warner Bros. Discovery
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