Nella 37esima edizione del Palermo Ladies Open, la giocatrice italiana ha superato il turno degli ottavi di finale, mentre un’altra avversaria è stata eliminata all’esordio. La competizione si svolge sui campi in terra battuta del Country Time Club e vede confronti diretti tra varie partecipanti del circuito WTA 125. La giornata ha registrato alcune sorprese e vittorie, contribuendo a completare il quadro degli incontri di questa fase del torneo.

Palermo Ladies Open: Sorprese e Vittorie negli Ottavi di Finale. PALERMO (ITALPRESS) – Si completa il quadro degli ottavi di finale della 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open”, un torneo WTA 125 che si disputa sui campi in terra battuta del Country Time Club. L’atmosfera è intensa e le giocatrici non deludono, tra colpi inaspettati e sfide avvincenti. Una delle sorprese più clamorose è arrivata dal Campo 2, dove la testa di serie numero 4, Tamara Zidansek, è stata eliminata al primo turno dalla giovane russa Alevtina Ibragimova. Questa sconfitta segna una giornata di colpi di scena, considerando il passato di Zidansek, semifinalista al Roland Garros nel 2021 e un tempo classificata al numero 22 del mondo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Palermo Ladies Open: Bronzetti avanza agli ottavi, Abbagnato eliminata all’esordio.

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