OrizzonteScuola7 la newsletter settimanale di OrizzonteScuola Iscriviti gratuitamente
Ogni venerdì, gli iscritti riceveranno una newsletter gratuita via email contenente le notizie più importanti della settimana. La comunicazione, promossa da OrizzonteScuola, è rivolta ai lettori abituali del sito. Il servizio si propone di fornire un riepilogo puntuale e aggiornato delle principali novità, senza costi aggiuntivi. La newsletter è disponibile per l’iscrizione gratuita attraverso il sito della testata.
Nasce, per gli affezionati lettori della nostra testata, un nuovo servizio. Ogni Venerdì nella tua email potrai ricevere gratuitamente una newsletter con le notizie più importati della settimana. Stanco di ricevere troppe news? Selezioniamo per te le più importanti della settimana, nel caso ti fosse sfuggito qualcosa, e le inviamo alla tua casella di posta. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Si parla di: OrizzonteScuola7, la newsletter settimanale di OrizzonteScuola. Iscriviti gratuitamente; Social network e minori, il Messico avvia forum regionali per una legge condivisa. Sheinbaum: Non vogliamo che sia un'idea del Governo verso la società.