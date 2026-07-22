Nucleare Chicco Testa | Senza atomo la transizione è impossibile; Bersani | Discutiamo no al referendum ora

Il presidente di un'associazione ambientalista ha affermato che senza energia nucleare la transizione energetica non può essere completata. In parallelo, un altro esponente politico ha dichiarato che si deve discutere, ma senza ricorrere a un referendum immediato. Entrambi concordano sul fatto che una politica energetica a lungo termine, che richiede investimenti e pianificazione di 15-20 anni, non dovrebbe essere soggetta a modifiche frequenti con i cambi di governo.

Pier Luigi Bersani e Chicco Testa sul nucleare concordano almeno su un punto: una politica energetica che richiede investimenti e programmazione per quindici o vent’anni non può essere modificata a ogni cambio di governo. All’evento “Da Fermi al futuro”, organizzato da Open all’Ara Pacis, l’ex segretario del Pd e uno dei più convinti sostenitori italiani dell’atomo, in dialogo con la vice direttrice Sara Menafra, nonostante le posizioni diverse convergono sulla necessità di sottrarre l’energia allo «spirito di fazione» della politica. Bersani: «Nel mondo crescono tutte le fonti, nessuna è alternativa». «Non ho nessuna reazione ideologica né emotiva quando si parla di nucleare», chiarisce subito Bersani, il dibattito deve partire dall’aumento strutturale della domanda di energia. 🔗 Leggi su Open.online

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