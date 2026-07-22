Sono passati 25 anni dalla morte di Montanelli, figura che ha formato molti giovani giornalisti. La sua eredità vive tra chi ha iniziato a seguirlo all’età di otto anni, appassionato alle sue opinioni e ai suoi scritti. Nonostante l’assenza, la sua influenza si sente ancora tra le nuove generazioni di “montanelliani”, che continuano a leggere e discutere le sue opere. La sua presenza si manifesta attraverso le parole e le idee trasmesse nel tempo.

Venticinque anni senza Montanelli. Un quarto di secolo senza quel “nonno” che non aveva avuto figli ma ebbe molti “nipoti” come me che dall’età di 8 anni sono cresciuto leggendo i suoi articoli. Ero in terza elementare. Il 22 luglio del 2001, quando Indro ha preso commiato dai suoi lettori, avevo, invece, finito l’esame di maturità da venti giorni esatti. In mezzo tanta vita, tante parole sempre ben scritte, tanto da suonare bene. Un esempio di stile letterario e di postura intellettuale e umana. Quando si sente dire - forse anche fin troppo spesso - un grande italiano, riferito a molti, io penso con una naturalezza quasi istintiva, a Montanelli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - NOI, GENERAZIONE DI “MONTANELLIANI” APPASSIONATI DI INDRO ANCHE IN SUA ASSENZA

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