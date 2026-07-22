Il suggestivo scenario dei Laghi di Fusine ha ospitato il secondo weekend della 31ª edizione del No Borders Music Festival. Sabato, Coez ha portato sul palco alcuni dei brani più amati del suo repertorio, tra cui Ci vuole una laurea, Faccio un casino ed È sempre bello. A seguire, I Patagarri hanno coinvolto il pubblico con il loro sound tra swing, jazz e canzone d’autore. Domenica, la musica ha cambiato atmosfera con Ludovico Einaudi, che ha eseguito brani come Nuvole Bianche, Experience e Una Mattina davanti al pubblico dei Laghi di Fusine. Non solo musica, No Borders Music Festival è anche uno strumento di valorizzazione... 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - No Borders Music Festival con COEZ, I PATAGARRI E LUDOVICO EINAUDI

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NO BORDERS MUSIC FESTIVAL 2026 Coez, I Patagarri e Ludovico Einaudi nel secondo weekend

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