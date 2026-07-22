Nel segno di Arianna Mondiali al via c’è Errigo

È la capitana, ma anche un punto di riferimento per la Nazionale di scherma, trait d’union tra la vecchia generazione del Dream Team azzurro e quella nuova, fatta di giovani talenti e di una tradizione che continua sempre in punta di fioretto. Arianna Errigo, brianzola classe 1988, è l’eterna campionessa italiana e lombarda, da anni, pedina inamovibile della Nazionale. E così da oggi, a Hong Kong, sarà impegnata con il suo 14esimo mondiale (vanta un bottino di ben 23 medaglie vinte). Dopo aver dovuto rinunciare agli ultimi allenamenti pre-partenza, visto che con due figli piccoli è facile ammalarsi, come ha spiegato lei stessa sui social, ("Per un’atleta, gestire la stanchezza e le difese immunitarie messe a dura prova è una sfida nella sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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