Nel segno di Arianna Mondiali al via c’è Errigo
I Campionati Mondiali di scherma sono iniziati, con la nazionale italiana che schiera la capitana Errigo. La atleta, già nota per la sua esperienza, rappresenta un punto di collegamento tra le vecchie e le nuove generazioni del team. La squadra, composta da giovani talenti e veterani, si prepara alle gare con l’obiettivo di mantenere viva la tradizione del fioretto azzurro.
È la capitana, ma anche un punto di riferimento per la Nazionale di scherma, trait d’union tra la vecchia generazione del Dream Team azzurro e quella nuova, fatta di giovani talenti e di una tradizione che continua sempre in punta di fioretto. Arianna Errigo, brianzola classe 1988, è l’eterna campionessa italiana e lombarda, da anni, pedina inamovibile della Nazionale. E così da oggi, a Hong Kong, sarà impegnata con il suo 14esimo mondiale (vanta un bottino di ben 23 medaglie vinte). Dopo aver dovuto rinunciare agli ultimi allenamenti pre-partenza, visto che con due figli piccoli è facile ammalarsi, come ha spiegato lei stessa sui social, ("Per un’atleta, gestire la stanchezza e le difese immunitarie messe a dura prova è una sfida nella sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Segui gli aggiornamenti su Mondiali.
Notizie e thread social correlati
Europei scherma 2026, Arianna Errigo in semifinale: medaglia certa nel fiorettoArianna Errigo si è qualificata per la semifinale del fioretto femminile ai Campionati Europei di scherma 2026, che si tengono ad Antony.
LIVE Scherma, Europei 2026 in DIRETTA: Arianna Errigo in finale nel fioretto femminile!Arianna Errigo ha raggiunto la finale nel fioretto femminile agli Europei di scherma del 2026.
Temi più discussi: Arianna Pasini, la gentilezza come cieca religione; La mamma runner morta a soli 47 anni: Continuerai a far parte di noi; Polizia locale, una targa in ricordo dell’agente Alessio Gaglia a un anno dalla scomparsa. Salis: un ricordo del suo impegno civile e della nostra gratitudine; Martino Zanetti passa il testimone alla figlia Arianna Zanetti, che assume il ruolo di CEO e Presidente di Hausbrandt.
Nel segno di Arianna. Mondiali al via, c’è ErrigoLa 38enne brianzola guida la nazionale italiana impegnata a Hong Kong. Finora l’eterna campionessa ha conquistato 23 medaglie, è in gara da lunedì. msn.com
Pronti per un nuovo giovedì nel segno della musica? Prosegue, infatti, la rassegna Serate d'Incanto sulle Terrazze del Duomo di Milano. Dal violino di Arianna Bandera che, la scorsa settimana, ci ha delizionato con i capolavori di Bach e Ysaÿe, passiamo facebook
Fratelli coltelli. Il tour di Arianna Meloni per rimettere insieme i pezzi di FdINon vediamo l’ora, qua c’è un vero casino. Reagiscono così dalla Puglia quando inizia a circolare la notizia dell’arrivo prossimo di Arianna Meloni, sorella della premier e capo della segreteria ... huffingtonpost.it