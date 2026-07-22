Il presidente di Sistema Trasporti denuncia disparità nei controlli: “Agenzie di viaggio svolgono attività simili agli NCC senza gli stessi obblighi”.. NAPOLI — “In Campania sta accadendo qualcosa che ha dell’incredibile. Quando si tratta di dare un segnale di cambiamento, solitamente a favore di telecamera, si mostra il pugno duro con tassisti e NCC, perfetti capri espiatori, e una specie di faida tra guelfi e ghibellini che nei fatti non esiste. Dall’altro lato, però, quando da queste categorie di lavoratori arrivano solleciti e segnalazioni a favore della legalità del comparto, questi finiscono dimenticati. Svaniscono nel nulla, in attesa della prossima convocazione stampa”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - NCC in Campania, Artusa: “Controlli per tutti, non solo per noi”

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