Musica spettacoli e cultura | Avellino inaugura la sua estate

L’Estate Avellinese 2026 inizia questa sera con i “Mercoledì al Centro Storico”. L’evento comprende musica, spettacoli e iniziative culturali che si svolgono fino a fine estate. Le serate si tengono nel cuore del centro storico e prevedono concerti e performance dal vivo. L’organizzazione ha confermato la partecipazione di vari artisti e artisti locali. La manifestazione si svolge ogni mercoledì sera e durerà per tutta la stagione estiva.

Tempo di lettura: 3 minuti Parte questa sera l’Estate Avellinese 2026. Ad aprire il calendario saranno i tradizionali “Mercoledì al Centro Storico”, primo appuntamento di un cartellone che, come illustrato dall’assessore alla Cultura Luca Cipriano, comprende oltre 90 eventi tra musica, spettacoli, cinema, sport, animazione e iniziative culturali distribuiti per tutta la stagione. Nel corso della presentazione del programma, Cipriano ha sottolineato come l’obiettivo dell’amministrazione sia quello di coniugare il diritto al divertimento con quello al riposo dei residenti e, non da ultimo, valorizzare le tradizioni e gli artisti locali. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA Tra gli appuntamenti più attesi tornano i “Mercoledì al Centro Storico”, iniziativa già sperimentata negli anni scorsi e rilanciata dall’attuale amministrazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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