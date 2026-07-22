Il divieto di accendere fuochi all'aperto è entrato in vigore nel Mugello, regione nota per le sue alte temperature. La misura riguarda tutte le aree boschive e rurali, con sanzioni previste per chi viola le restrizioni. La decisione è stata presa a causa del rischio di incendi boschivi, che ha portato a restrizioni temporanee sull’uso di fiamme libere in tutta la zona.

Mugello (Firenze), 22 luglio 2026 - La meta ideale per fuggire dalla calura cittadina e rigenerarsi all'aria aperta? E’ presto detto: il Mugello. Basta fare qualche chilometro e salire un po’ di quota ed ecco il fresco. E per visitatori e turisti, escursionisti, gruppi e famiglie è a disposizione una rete di rifugi, bivacchi aperti e aree picnic attrezzate, sia per una breve sosta, per una giornata di relax che per fermarsi qualche giorno, immergendosi completamente nel verde e nel fresco dei boschi appenninici. Badia di Moscheta, Cannova, Casa al Giogo, Casaglia, Castellonchio, I Diacci, La Serra, Valdiccioli sono le strutture per soggiornare in un ambiente incontaminato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Mugello meta ideale per fuggire dalla calura. E scatta il divieto di fuochi all'aperto

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