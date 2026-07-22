MotoGp | Nakagami correrà in Giappone come wildcard

Takaaki Nakagami gareggerà come wildcard al Gran Premio Motul del Giappone, in programma dal 1 al 4 ottobre al Mobility Resort Motegi. La Honda HRC ha confermato la partecipazione del pilota di sviluppo, che prenderà parte alla quindicesima tappa del campionato mondiale MotoGP. Nakagami sarà in pista con una wildcard, in una gara che si svolge sul circuito di casa.

La Honda Hrc ha comunicato che il proprio pilota di sviluppo Takaaki Nakagami prenderà parte come wildcard al 16° appuntamento del Campionato del Mondo MotoGp, il Gran Premio Motul del Giappone, che si terrà al Mobility Resort Motegi dall'1 al 4 ottobre. "Sono molto contento di avere l'opportunità di prendere parte al Gran Premio del Giappone come wildcard, un'ottima occasione per valutare in gara i progressi che abbiamo fatto nei test - ha detto Nakagami - Inoltre, correre davanti al pubblico giapponese nel mio Gran Premio di casa renderà questa occasione ancora più speciale". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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