Una bambina di 12 anni, promessa del basket spagnolo, è morta annegata in mare sulla spiaggia di La Laja, a Las Palmas de Gran Canaria. Era stata recentemente convocata in nazionale e giocava per la squadra SPAR Gran Canaria. La vittima era cugina di una professionista del settore. La notizia ha suscitato shock nel mondo del basket spagnolo.

Il basket spagnolo è sotto choc per la morte di Fabiola Mbulito, giovane promessa dello SPAR Gran Canaria, annegata a soli 12 anni sulla spiaggia di La Laja, a Las Palmas de Gran Canaria. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di martedì 21 luglio, quando il Centro di Coordinamento delle Emergenze ha ricevuto una segnalazione relativa a due persone in difficoltà in mare, nei pressi della spiaggia situata all’ingresso della città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine, che sono riusciti a mettere in salvo una delle due persone, poi trasportata all’Ospedale Materno-Infantile. Per la giovane cestista, invece, non c’è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morta Fabiola Mbulito, 12enne promessa del basket spagnolo: è annegata in mare. Cugina della professionista Iris, era appena stata convocata in nazionale

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