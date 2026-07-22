A Monza si è sviluppato un incendio in un palazzo situato nelle vicinanze dell'ospedale San Gerardo. Le fiamme hanno provocato una colonna di fumo nero visibile dall’hinterland nord di Milano. L’edificio ospita studenti e familiari dei pazienti. Non sono stati segnalati feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona.

Le fiamme e un'alta colonna di fumo denso e nero, visibile fin dell'hinterland nord di Milano, che si alza dal tetto di un palazzo, proprio dietro all'ospedale San Gerardo di Monza, un edificio occupato anche da studenti che frequentano la facoltà di medicina nella zona del polo ospedaliero e dalle famiglie dei pazienti. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di mercoledì 22 luglio. Secondo la prima ricostruzione, la causa sarebbe riconducibile a lavori di rifacimento della guaina isolante sulla sommità dell'edificio. Evacuati gli studenti e le altre persone presenti in quel momento nei loro alloggi. Non si registrano feriti. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Monza, incendio in un palazzo vicino all'ospedale San Gerardo. L'edificio è abitato anche da studenti e familiari dei pazienti. Nessun ferito

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