Mini pacchi dazio da 3 euro cumulato alla tassa da 2 euro | quando scatterà

Da ilsole24ore.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal 1° ottobre entrerà in vigore il cumulo tra il dazio europeo di 3 euro e la tassa italiana di 2 euro sui mini pacchi provenienti da fuori Unione Europea. Fino a quella data, il dazio da 3 euro si applica separatamente, mentre dal primo ottobre si sommeranno, portando a un totale di 5 euro. La misura riguarda i pacchi con valore inferiore a 150 euro e si applica anche ai pacchi con più di un articolo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Sui mini pacchi extra Ue spazio al cumulo tra il dazio europeo da 3 euro, già attivo dal 1° luglio, e la tassa italiana di 2 euro, prevista invece a partire dal 1° ottobre. A precisarlo è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in risposta a un question time alla Camera presentato da Forza Italia (prima firmataria Deborah Bergamini). La tassa nazionale sui pacchi fino a 150 euro provenienti dalla Cina e dagli altri Paesi extra Ue è stata «più volte prorogata fino al 1° ottobre 2026». A partire da tale data, «qualora il contributo di 2 euro dovesse avere applicazione, lo stesso si cumulerà al dazio introdotto dal regolamento Ue 2026382», ha sottolineato il ministro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

mini pacchi dazio da 3 euro cumulato alla tassa da 2 euro quando scatter224
© Ilsole24ore.com - Mini pacchi, dazio da 3 euro cumulato alla tassa da 2 euro: quando scatterà
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Arriva il dazio Ue sui mini-pacchi acquistati online: scatta la nuova tassa da 3 euroL’Unione Europea ha deciso di eliminare l’esenzione doganale per gli acquisti online inferiori a 150 euro.

Slitta da luglio a ottobre la tassa italiana da 2 euro sui piccoli pacchi. Ma scatterà quella Ue da 3 euro per ogni oggettoLa tassa di 2 euro sui pacchi sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra Ue, prevista inizialmente per luglio, entrerà in vigore a ottobre.

Temi più discussi: Boom dei mini-pacchi: in dogana 105 milioni di pratiche. Ma i dazi non decollano; Piccoli pacchi da Cina e fuori Europa: per il nuovo dazio si pagano di 3 euro; Cosa c’è dietro la tassa europea sui piccoli pacchi dell’e-commerce; Crollo dei volumi Hong Kong – Europa con il nuovo dazio Ue sui piccoli pacchi.

Ue, dazio di 3 euro sui mini-pacchi da Cina e Paesi extra-UE al via dal 1° luglio(Teleborsa) - Dal 1° luglio l'Unione Europea elimina la soglia de minimis che esentava dai dazi i pacchi di valore inferiore a 150 euro provenienti da Paesi terzi, introducendo un dazio doganale forfe ... finanza.repubblica.it

Doppia tassa sui mini-pacchi. Arriva il dazio europeo, viene sospeso quello italianoDal primo luglio Bruxelles applica la tassa di tre euro per gli articoli sotto i 150 euro provenienti da fuori Ue. Il governo rinvia a ottobre la tassa nazionale da due euro sulla stessa merce ... ilfoglio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web