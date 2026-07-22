Dal 1° ottobre entrerà in vigore il cumulo tra il dazio europeo di 3 euro e la tassa italiana di 2 euro sui mini pacchi provenienti da fuori Unione Europea. Fino a quella data, il dazio da 3 euro si applica separatamente, mentre dal primo ottobre si sommeranno, portando a un totale di 5 euro. La misura riguarda i pacchi con valore inferiore a 150 euro e si applica anche ai pacchi con più di un articolo.

Sui mini pacchi extra Ue spazio al cumulo tra il dazio europeo da 3 euro, già attivo dal 1° luglio, e la tassa italiana di 2 euro, prevista invece a partire dal 1° ottobre. A precisarlo è stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in risposta a un question time alla Camera presentato da Forza Italia (prima firmataria Deborah Bergamini). La tassa nazionale sui pacchi fino a 150 euro provenienti dalla Cina e dagli altri Paesi extra Ue è stata «più volte prorogata fino al 1° ottobre 2026». A partire da tale data, «qualora il contributo di 2 euro dovesse avere applicazione, lo stesso si cumulerà al dazio introdotto dal regolamento Ue 2026382», ha sottolineato il ministro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Mini pacchi, dazio da 3 euro cumulato alla tassa da 2 euro: quando scatterà

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Giuridicamente no: il dazio vale per le spedizioni di basso valore da fuori UE. Nella pratica colpisce soprattutto chi vive di piccoli pacchi, prezzi bassi e vendita diretta. Il punto è il modello, non la nazionalità. #Temu #Shein x.com

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