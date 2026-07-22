L e prossime puntate d i Far Away sono segnate dalla fuga di Kaya e Zerrin. Oggi, mercoledì 22 luglio la dizi va in onda su Canale 5 alle 16:15. Giovedì 23 luglio l’appuntamento è alle 16:25 mentre venerdì 24 luglio è alle 15:45. Alya (Sinem Ünsal) e Cihan ( Ozan Akbaba ) continuano ad avvicinarsi, ma Mine non si arrende ed è pronta a tutto pur di riconquistare quello che considera il suo uomo. Cosa vedere su Netflix a luglio 2026: le novità tra serie tv, film e documentari X Leggi anche › Alya e Cihan sono sempre più gelosi: le anticipazioni di oggi e domani di “Far Away” Far Away, anticipazioni puntata 22, 23 e 24 luglio, trama episodi. Alla villa degli Albora arrivano Fidan, Sahin, Mahmut e Sedat, accompagnati dalle rispettive guardie, con un solo obiettivo: trovare Kaya e Zerrin. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mine fa una scenata a Cihan alla festa dell'ospedale

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Una scenata di gelosia di Cihan Davanti a Mine #faraway x.com