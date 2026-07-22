Milano guida l’Italia | ecco perché è tra le migliori città al mondo per gli universitari

La città di Milano conferma ancora una volta la propria capacità di distinguersi anche nel contesto internazionale: il capoluogo lombardo è la città italiana più apprezzata dagli studenti universitari, grazie a un insieme di fattori che ne rafforzano il prestigio e l’attrattività. Un risultato straordinario che premia la vocazione globale del centro meneghino, pur lasciando aperte alcune questioni importanti, da non sottovalutare di certo per chi sceglie di studiare e vivere in città. Milano prima in Italia nella classifica mondiale: è la città migliore per gli universitari. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella classifica... 🔗 Leggi su Funweek.it

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La presidente vicario della #Consob #ChiaraMosca ha parlato della capitalizzazione del #FtseMib di #Milano nel primo semestre del 2026, della candidatura dell’Italia per la guida dell’ #Esma e dei rischi per le Autorità di vigilanza. Leggi qui: shorturl.at/a x.com

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