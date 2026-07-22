Milano guida l’Italia | ecco perché è tra le migliori città al mondo per gli universitari
Milano si conferma come la città italiana più apprezzata dagli studenti universitari, risultando tra le migliori al mondo per l’istruzione superiore. La classifica internazionale valuta vari aspetti, senza specificare quali, che contribuiscono a mantenere il suo prestigio e attrattiva.
La città di Milano conferma ancora una volta la propria capacità di distinguersi anche nel contesto internazionale: il capoluogo lombardo è la città italiana più apprezzata dagli studenti universitari, grazie a un insieme di fattori che ne rafforzano il prestigio e l’attrattività. Un risultato straordinario che premia la vocazione globale del centro meneghino, pur lasciando aperte alcune questioni importanti, da non sottovalutare di certo per chi sceglie di studiare e vivere in città. Milano prima in Italia nella classifica mondiale: è la città migliore per gli universitari. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nella classifica... 🔗 Leggi su Funweek.it
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Milano guida l’Italia: ecco perché è tra le migliori città al mondo per gli universitariMilano è la città italiana più apprezzata dagli universitari: prestigio e opportunità nonostante l'alto costo della vita. funweek.it
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