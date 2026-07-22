L'infortunio di Santiago Giménez, avvenuto durante la partita mondiale con il Messico contro l’Inghilterra, ha complicato la cessione del giocatore al Milan. L’attaccante ha subito una distorsione di secondo grado alla caviglia destra. La società rossonera aveva pianificato una trattativa, ma l’infortunio ha bloccato temporaneamente le negoziazioni. Arriva in soccorso un vecchio contatto per valutare le possibilità di recupero e riprendere le trattative in un secondo momento.

Le strategie del Milan sui giocatori in uscita hanno incrociato un ostacolo imprevisto a causa di un infortunio. Durante l'ultima sfida disputata ai Mondiali con la maglia del Messico contro l'Inghilterra, l'attaccante rossonero Santiago Giménez ha rimediato una severa distorsione di secondo grado alla caviglia destra. Un infortunio pesante, che costringerà il calciatore ai box fino all'avvio ufficiale della stagione sportiva 2026-2027, complicando notevolmente i piani della dirigenza di via Aldo Rossi, che aveva programmato la partenza del "Bebote" in questa finestra di calciomercato. L'alleato a sorpresa: Gennaro Gattuso chiama Giménez alla Lazio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, l'infortunio di Giménez blocca la cessione? In soccorso arriva un vecchio amico

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SANTIAGO GIMÉNEZ REGRESA a las CANCHAS DESPUÉS de CINCO MESES

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