2026-07-22 16:49:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Può sembrare impensabile, ma il Milan è pronto a vendere il suo numero 10. Qualcosa si è rotto tra Rafael Leão e i rossoneri, con quei commenti ormai famosi che sanno di addio. “Ho dato tutto quello che avevo al Milan. È un club che mi ha aiutato a crescere molto, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Per fortuna sono riuscito a lasciare il segno nella sua storia. Penso che tutti abbiano dei sogni, delle sfide a cui aspirano, e io aspiro ad affrontare una nuova sfida, in un nuovo campionato”, ha detto il 31 maggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Justcalcio.com - Milan, Leão ultime: Domani il Fenerbahçe incontrerà l’entourage mentre la proposta prende forma

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Calciomercato Milan - Evertton Araujo per una Diavolo brasiliano, attacco a Nicolas Jackson - Pulisic, proposta indecente, mentre Leao... - I rumor rossoneri

Leggi anche: La Juve incontrerà l’entourage di Muharemovic: Carnevali riporterà il difensore a Torino in un solo caso

Temi più discussi: Leao cancella il Milan, posta una foto misteriosa e va in Turchia. In vacanza, per ora; Doppio intreccio Milan-Aston Villa: dopo Estupiñán, i Villans pensano anche a Leao; Il Galatasaray offre 10 milioni all’anno a Leao: e lui riflette. Quanto chiede il Milan per liberarlo; Milan, quale futuro per Leao? Chelsea non interessato, le ultime.

Nelle ultime ore, anche il Fenerbahce ha ripreso i contatti con l'entourage di Rafael Leao. In programma domani un incontro con gli avvocati del portoghese. Offerti 4 anni a 12M più bonus. Ancora nessun contatto ufficiale con il Milan. @sportmediaset x.com

Milan, novità per Leao: il Fenerbahce incontrerà l'entourage domani, la proposta pensataSembra impensabile, e invece il Milan vuole vendere il suo numero 10. Tra Rafa Leao e il club rossonero si è rotto qualcosa, con quelle dichiarazioni famose e dall'aria di addio che hanno movimentato ... tuttomercatoweb.com

Il Milan accelera per Mario Gila: si può chiudere già domani. Le ultime sullo spagnoloDopo Goncalo Ramos, il club rossonero è pronto a spendere 30 milioni di euro per il difensore spagnolo, in scadenza con la Lazio. Il Milan prepara l’affondo per Mario Gila. Dopo aver ufficializzato l’ ... tuttomercatoweb.com