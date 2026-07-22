Milan Leão ultime | Domani il Fenerbahçe incontrerà l’entourage mentre la proposta prende forma

Da justcalcio.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani il rappresentante del Fenerbahçe incontrerà l’entourage del giocatore per discutere una possibile cessione. La proposta di trasferimento sta prendendo forma, mentre il club milanese sembra disposto a vendere il suo numero 10. La trattativa si svolge in un clima di grande fermento di mercato, con le parti che si preparano a definire i dettagli dell’accordo.

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2026-07-22 16:49:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Può sembrare impensabile, ma il Milan è pronto a vendere il suo numero 10. Qualcosa si è rotto tra Rafael Leão e i rossoneri, con quei commenti ormai famosi che sanno di addio. “Ho dato tutto quello che avevo al Milan. È un club che mi ha aiutato a crescere molto, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Per fortuna sono riuscito a lasciare il segno nella sua storia. Penso che tutti abbiano dei sogni, delle sfide a cui aspirano, e io aspiro ad affrontare una nuova sfida, in un nuovo campionato”, ha detto il 31 maggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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