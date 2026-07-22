Milan Leão ultime | Domani il Fenerbahçe incontrerà l’entourage mentre la proposta prende forma
Domani il rappresentante del Fenerbahçe incontrerà l’entourage del giocatore per discutere una possibile cessione. La proposta di trasferimento sta prendendo forma, mentre il club milanese sembra disposto a vendere il suo numero 10. La trattativa si svolge in un clima di grande fermento di mercato, con le parti che si preparano a definire i dettagli dell’accordo.
2026-07-22 16:49:00 Giorni caldissimi di calciomercato! Ha infatti del clamoroso la seguente notizia: TRANSFERmarketWEB.com ©fotowww.imagephotoagency.it Può sembrare impensabile, ma il Milan è pronto a vendere il suo numero 10. Qualcosa si è rotto tra Rafael Leão e i rossoneri, con quei commenti ormai famosi che sanno di addio. “Ho dato tutto quello che avevo al Milan. È un club che mi ha aiutato a crescere molto, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. Per fortuna sono riuscito a lasciare il segno nella sua storia. Penso che tutti abbiano dei sogni, delle sfide a cui aspirano, e io aspiro ad affrontare una nuova sfida, in un nuovo campionato”, ha detto il 31 maggio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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Nelle ultime ore, anche il Fenerbahce ha ripreso i contatti con l'entourage di Rafael Leao. In programma domani un incontro con gli avvocati del portoghese. Offerti 4 anni a 12M più bonus. Ancora nessun contatto ufficiale con il Milan. @sportmediaset x.com
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