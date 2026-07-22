Milan Kirovski ottiene l' abilitazione al ruolo di direttore sportivo | le ultime

Jovan Kirovski ha ottenuto l’abilitazione per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. La FIGC ha comunicato ufficialmente il risultato tramite un elenco pubblicato dopo la prova sostenuta il 20 luglio.

Jovan Kirovski ha ottenuto l’abilitazione al ruolo di direttore sportivo. La notizia è stata resa nota attraverso una nota ufficiale della FIGC, che ha pubblicato l'elenco dei candidati promossi dopo la prova sostenuta lunedì 20 luglio. Nuovi poteri per Kirovski? Ecco la verità. Il conseguimento del titolo, potenzialmente, permette al dirigente statunitense di acquisire nuove facoltà operative. La qualifica, tuttavia, non comporta un cambio di ruolo o una promozione nel club: Kirovski conserverà l'incarico di sport development director, rimanendo focalizzato su Milan Futuro senza escludere interventi a supporto della prima squadra. Il percorso di Kirovski al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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