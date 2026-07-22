Meteo questa proprio non ci voleva | pessime notizie per gli italiani

Dopo giorni di temporali violenti e grandinate, l’Italia si prepara a qualche giornata più sopportabile. Tuttavia, il caldo estremo torna in previsione, con un possibile nuovo peggioramento delle condizioni climatiche. La situazione meteorologica rimane instabile, e le temperature potrebbero risalire nuovamente nelle prossime settimane. Nessuna conferma di una stabilità duratura, mentre le previsioni indicano ulteriori cambiamenti nel breve termine.

L’estate concede una breve pausa, ma il conto con il caldo estremo sembra tutt’altro che chiuso. Dopo giorni caratterizzati da temporali violenti e grandinate, l’Italia si prepara a vivere qualche giornata più sopportabile, prima di un nuovo possibile ribaltamento dello scenario. Le previsioni indicano infatti un ritorno delle masse d’aria rovente dal continente africano. Caldo in Italia, la tregua durerà poco: verso una nuova ondata africana. La fase più intensa della terza ondata di calore, iniziata lo scorso 8 luglio, sembra ormai alle spalle. Una parentesi segnata da temperature elevate e condizioni difficili, arrivata dopo altri due periodi particolarmente caldi: quello tra il 24 maggio e il 2 giugno e quello compreso tra il 17 giugno e il 1° luglio. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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