Dopo settimane di caldo africano, le temperature in Italia scendono grazie all’arrivo di correnti più fredde. Tuttavia, questo cambiamento porta con sé un aumento dei temporali violenti e delle grandinate di grandi dimensioni, che si prevedono localmente intense. La situazione meteorologica si sta modificando rapidamente, con condizioni che potrebbero causare disagi nelle zone interessate.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo settimane di caldo intenso, l’Italia si prepara a un deciso cambio di scenario. L’arrivo di correnti più fresche porterà un sensibile calo delle temperature, ma favorirà anche temporali violenti, grandinate con chicchi di grandi dimensioni e fenomeni localmente intensi. Secondo gli esperti, almeno fino alla fine del mese non si intravede una nuova ondata di caldo africano, anche se il maltempo sarà protagonista in diverse regioni. Aria fresca dalla Norvegia: temperature in calo ma rischio di eventi estremi. L’ingresso di una massa d’aria più fresca proveniente dalla Norvegia consentirà finalmente un abbassamento delle temperature, soprattutto al Nord, dove i valori torneranno in linea con le medie climatiche del periodo, con massime comprese tra 30 e 31°C. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Meteo, arriva la svolta: stop al caldo africano ma aumentano i rischi di forti temporali e grandinate

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SVOLTA METEO: Stop al freddo, arriva il CALDO ESTIVO! Ecco quando

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